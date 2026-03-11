Ma non avevi studiato 12 partite del Bayern? | il cazziatone di Capello a Palladino

Raffaele Palladino è stato richiamato in causa dopo la sconfitta dell’Atalanta contro il Bayern, con sei gol subiti. Durante una trasmissione in diretta su Sky, l’ex allenatore Fabio Capello ha rivolto alcune critiche al tecnico bergamasco, chiedendogli se avesse studiato le partite del Bayern. La discussione si è concentrata sulle decisioni tattiche e sulla preparazione della squadra.

Non ne aveva ancora prese abbastanza, Raffaele Palladino. E così dopo i 6 palloni incassati dal Bayern al povero tecnico dell'Atalanta è toccato andare in tv, in diretta su Sky, e finire sotto le mani di Fabio Capello. Il quale, visto le baldanzose dichiarazioni pre-partita di Palladino, è andato dritto per dritto: "Hai detto anche che avevate studiato attentamente dodici partite del Bayern Monaco. Cos'è che ha cambiato il Bayern Monaco per mettervi così in difficoltà, oppure l'avete studiata male?". Palladino ha abbozzato: "No, no mister. Noi ci aspettavamo che loro potessero metterci in difficoltà con questi giocatori veloci davanti, con gli attacchi alla profondità.