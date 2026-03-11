Lutto a Forio è morto Renato Regine

A Forio d'Ischia è morto Renato Regine, medico radiologo e consigliere comunale di 70 anni. La sua scomparsa è avvenuta a causa di un infarto. La notizia ha suscitato cordoglio tra la comunità locale, che lo ricorda per il suo impegno pubblico e professionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per la cittadinanza e le persone che lo conoscevano.

Si è spento a Forio d'Ischia il medico radiologo e consigliere comunale Renato Regine. Fatale per il 70enne un infarto. Era il creatore di un punto di eccellenza della sanità isolana, l’Ecorad di Forio, noto centro di diagnostica.Il post di cordoglio del comune di Forio: "Renato Regine non è più. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Lutto all'ospedale di Pontedera: è scomparso il neurologo Renato Galli Addio a Carlo Cecchi, morto a 86 anni l'attore premio Gassman 2007, interpretò Renato Cacioppoli in "Morte di un matematico napoletano"Secondo quanto appreso da fonti vicine alla famiglia, l'attore e regista è stato trovato morto nella sua casa di Campagnano (Roma) dalla cameriera. Tutti gli aggiornamenti su Renato Regine Lutto a Forio, è morto Renato RegineSi è spento a Forio d'Ischia il medico radiologo e consigliere comunale Renato Regine. Fatale per il 70enne un infarto. Era il creatore di un punto di eccellenza della sanità isolana, l’Ecorad di ... napolitoday.it Morto Renato Regine, medico e consigliere comunale di Forio: cosa è successoA Forio d’Ischia oggi c’è un silenzio diverso dal solito.Non è solo una giornata più grigia delle altre: è la notizia della morte del dottor Renato Regine ad aver cambiato il tono delle conversazioni, ... alphabetcity.it