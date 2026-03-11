L’utero distrugge la pace della mente | Mirandolina di Goldoni picchia sbeffeggia scherza contro l’arroganza degli uomini Indipendente fino alla tragica fine

Al Teatro Elfo Puccini è in scena fino al 15 marzo “Mirandolina”, una versione di Marina Carr ispirata a “La locandiera” di Goldoni. Lo spettacolo racconta le avventure di una protagonista indipendente che si confronta con l’arroganza degli uomini, ricorrendo a scherzi, sberleffi e battute taglienti. La pièce mette in evidenza la forza e la determinazione di Mirandolina, fino alla sua fine tragica.

Al Teatro Elfo Puccini in scena fino al 15 marzo "Mirandolina" di Marina Carr, ispirato a "La locandiera" di Carlo Goldoni. Al centro della scena una ragazza forte, perseguitata dai fantasmi del passato, che cerca di farsi spazio in un mondo maschile segnato dall'arroganza, la violenza e il sopruso. Mirandolina prima scherza con gli uomini e poi li sbeffeggia toccandoli nelle corde più intime e vulnerabili. Gli stessi uomini che davanti a lei affermano sfrontati: "L'utero distrugge la pace della mente" e ancora "uscire da un utero con un utero non c'è niente di peggio" e infine "l'orgoglio ce l'hanno solo gli uomini". Marina Carr trasporta...