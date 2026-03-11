L’uomo del Liverpool si definisce responsabile dopo l’umiliante sconfitta del Galatasaray

L’allenatore del Liverpool ha dichiarato di assumersi la responsabilità dopo la sconfitta per 1-0 contro il Galatasaray in Champions League. La partita si è giocata in trasferta e rappresenta la seconda sconfitta stagionale dei Reds contro la capolista della Super Lig. L’allenatore ha parlato pubblicamente della prestazione della squadra, senza fare riferimenti ad altre cause o motivazioni.

Breaking: Arne Slot si è autodefinito “responsabile” dopo la sconfitta esterna della sua squadra contro il Galatasaray in Champions League: la seconda volta in questa stagione che i Reds perdono 1-0 contro la capolista della Super Lig. Il Liverpool ha perso 14 partite nella stagione 202526 e ha subito una sconfitta per 2-1 contro i Wolves, 20esimo in classifica, nell’ultima partita di Premier League. I Reds, che sono arrivati??terzi nella fase a gironi della Champions League, hanno concesso un colpo di testa di Mario Lemina in sette minuti al Rams Park, dopo che Florian Wirtz non era riuscito a centrare il bersaglio di una porta completamente aperta durante i primi 90 secondi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Slot rifiuta alibi dopo la sconfitta del Liverpool contro il CityLa situazione del liverpool resta al centro dell’attenzione, mentre la squadra affronta una sfida cruciale in Premier League contro il Sunderland.

