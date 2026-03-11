Lunigiana | 3 esperti dominano la sicurezza ferroviaria

In Lunigiana, tre esperti nel settore ferroviario hanno rappresentato l’Italia alla conferenza internazionale FPRS a Madrid nel febbraio 2026. La loro partecipazione sottolinea il ruolo della regione come punto di riferimento tecnico nel campo della sicurezza ferroviaria europea. I professionisti sono stati invitati a condividere le proprie competenze e a discutere le ultime innovazioni nel settore.

La Lunigiana conferma il suo ruolo di motore tecnico per la sicurezza ferroviaria europea. Tre professionisti della zona hanno rappresentato l’Italia alla conferenza internazionale FPRS a Madrid nel febbraio 2026. Diego Mazzini, Andrea Cremoncini e Cristian Angella portano competenze specifiche su certificazione e sistemi antincendio. Il loro intervento si concentra sulla protezione del materiale rotabile in un contesto globale competitivo. L’eccellenza tecnica oltre i confini regionali. La partecipazione a eventi internazionali come la 23ª edizione della conferenza Fire Protection of Rolling Stock dimostra che le competenze locali superano i limiti amministrativi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lunigiana: 3 esperti dominano la sicurezza ferroviaria Articoli correlati Maltempo in Calabria, danni anche alla rete ferroviaria. «Lavoriamo per la messa in sicurezza delleUn’ondata di maltempo ha colpito la Calabria nella giornata di oggi, 14 febbraio 2026, causando danni significativi alla rete ferroviaria, in... Lezioni di sicurezza e legalità, la polizia ferroviaria accoglie gli studenti della scuola "Diaz"Visto il periodo di festa, legato al Natale ormai vicino, gli alunni hanno voluto ringraziare la Polfer per la speciale giornata, intonando dei canti...