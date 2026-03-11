Lungo viaggio verso la notte in scena al Bellini

Al Teatro Bellini di Napoli, dal 17 al 22 marzo, arriva Lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill, con la traduzione di Bruno Fonzi, la regia di Gabriele Lavia e l'adattamento di Chiara De Marchi.In scena Gabriele Lavia, Federica Di Martino, Jacopo Venturiero, Ian Gualdani, Beatrice. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Gabriele Lavia in scena al Teatro Argentina con Lungo viaggio verso la nottedi Eugene O’Neill: un’opera-confessione che scava negli abissi di un fallimento familiare senza riscatto.

Teatro Giordano di Foggia, stagione 2025/2026: Gabriele Lavia in scena con ‘Lungo viaggio verso la notte’Per la stagione 2025/2026, al Teatro Umberto Giordano di Foggia mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio alle 21 vanno in scena Gabriele Lavia e Federica...

oför Arkadam – Bir oförle Balayan Büyük Yol Maceras (Sesli Kitap)

Una selezione di notizie su Lungo viaggio

Temi più discussi: Lungo viaggio verso la notte: al Teatro Biondo il capolavoro del drammaturgo Eugene O’Neill; Gabriele Lavia porta il grande teatro di Eugene O’Neill in Puglia con Lungo viaggio verso la notte; Il ritorno di Gabriele Lavia: a Taranto va in scena il capolavoro di O’Neill; Gabriele Lavia tra ricordi d’infanzia e bilanci: Il teatro è il trono di una verità superiore.

Reggio Calabria, al Cilea arriva Gabriele Lavia con Lungo viaggio verso la notte. Doppio appuntamentoNuovo appuntamento con la Polis Cultura e la sua Stagione invernale 2026 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria. Dopo l’intensità drammatica de Il Piacere dell’onestà di Luigi Pirandello andat ... strettoweb.com

Palermo. Al Teatro BiondoLungo viaggio verso la notte con Gabriele Lavia e Federica Di MartinoGabriele Lavia Gabriele Lavia e Federica Di Martino sono i protagonisti di Lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill, ... barbadillo.it

Salvatore è tornato a casa, dopo il lungo viaggio dalla Germania e i tanti imprevisti affrontati. Ci ha tenuto costantemente aggiornati e per lui è arrivata la prima offerta di lavoro dalla Corsica. - facebook.com facebook

Il lungo viaggio, a piedi, di Emiliano Tomasi dalla Nuova Zelanda a Trento. Ce lo racconta fra poco, a Buongiorno Regione, alle 7.30. Parleremo anche di una coloratissima e curiosa mostra Hit List 80 x.com