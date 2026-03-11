L’Under 19 cade a Varese Vittoria larga per l’U17

L’Under 19 ha perso contro Varese con un punteggio di 79-74, segnando l’inizio del girone di ritorno con una sconfitta. L’U17, invece, ha ottenuto una vittoria convincente nella stessa giornata. La partita si è svolta sul campo di Varese, dove la squadra ospite ha prevalso negli ultimi minuti. La sfida ha visto entrambe le squadre impegnate con intensità e determinazione.

Inizia con una sconfitta il girone di ritorno per l' Under 19 che si è arresa sul campo di Varese per 79-74. La truppa di coach Rossetti parte bene e chiude avanti il primo quarto sul 21-27, ma i padroni di casa ribaltano l'inerzia nella seconda frazione e la gara si decide soltanto negli ultimi minuti. Una Hotels: Mainini 6, Selva 7, Carboni 6, Hadzhyiev 2, Manfredotti A. 6, Manfredotti L. 15, Emokhare 7, Borzacca ne, Abreu 11, Samb 4, Frashni, Deme 10. All. Rossetti. Vittoria larga invece per l' Under 17 che supera Varese per 95-58. I biancorossi indirizzano subito la gara con un primo quarto molto solido (27-13) e mantengono il controllo per tutti i quarti successivi, aumentando progressivamente il divario fino al +37 finale.