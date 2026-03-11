Lumezzane | Wild Berries tributo gratuito ai Cranberries

A Lumezzane il 13 marzo 2026 si terrà un concerto gratuito dei Wild Berries, band che propone un tributo ai Cranberries. La serata sarà caratterizzata da musica energica e coinvolgente, con i musicisti pronti a esibirsi di fronte al pubblico locale. L’evento si svolgerà in una location aperta e sarà aperto a tutti gli appassionati di rock e dei Cranberries.

Una serata di pura energia rock attende i residenti di Lumezzane e dintorni il venerdì 13 marzo 2026. Il Gallery Pub, situato in Via XXV Aprile al numero 119, accoglierà alle ore 21:30 la band Wild Berries per un tributo musicale alla memoria dei Cranberries. L'evento si svolge in un contesto meteo particolare: le previsioni indicano una probabilità di pioggia del 95% con temperature intorno ai 14 gradi e venti da 3.7 nodi da sud-ovest. Nonostante le condizioni atmosferiche avverse, l'ingresso allo spettacolo è completamente gratuito, offrendo un'opportunità accessibile a tutta la comunità locale. Il ritorno della voce iconica. Al centro della proposta artistica c'è Sara Colombo, la cui potente interpretazione mira a far rivivere lo spirito della cantante originale Dolores O'Riordan.