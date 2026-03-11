L’attrice di “Un Posto Al Sole” ha raccontato di aver scoperto il tumore all’endometrio per caso durante un evento di prevenzione organizzato il 7 marzo all’ospedale Andrea Tortora di Pagani. Ha sottolineato l’importanza della prevenzione e ha condiviso la sua esperienza personale con la malattia. La scena si è svolta in un contesto dedicato alla sensibilizzazione sulla salute femminile.

Luisa Amatucci, la popolare Silvia Graziani di "Un Posto Al Sole", ha condiviso la sua esperienza con il tumore all'endometrio durante un evento di prevenzione organizzato il 7 marzo all'ospedale Andrea Tortora di Pagani. L'attrice ha rivelato di aver scoperto la malattia "per puro caso" nonostante abbia sempre fatto prevenzione: "La primissima cosa è amarsi, per poter amare tutto il resto e tutti quelli che ci sono intorno".

© Lawebstar.it - Luisa Amatucci: “Ho scoperto il tumore all’endometrio per caso. La prevenzione è fondamentale”

