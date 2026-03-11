Lui gira libero in ospedale Calpestati i nostri diritti | l’ira della sorella di Eleonora uccisa dal compagno con 24 coltellate

In un ospedale di Firenze, un uomo coinvolto in un omicidio si muove liberamente, mentre la sorella di Eleonora Guidi, uccisa con 24 coltellate dal compagno, esprime rabbia perché l’uomo non è stato ancora arrestato. La vittima, madre di un bambino, è stata assassinata, e subito dopo il delitto il presunto responsabile ha tentato il suicidio lanciandosi dal terrazzo.

Firenze, 11 marzo 2026 – Ha ammazzato con 24 coltellate la compagna, Eleonora Guidi, da cui ha avuto un figlio, e subito dopo ha tentato il suicidio gettandosi di testa dal terrazzo. Ma una perizia disposta dal tribunale ha nuovamente stabilito (com'era già accaduto in precedenza) che Lorenzo Innocenti, architetto di 38 anni residente a Rufina, in provincia di Firenze, dopo aver riportato "un grave traumatismo cranico", a distanza di oltre un anno ancora "non è capace di partecipare coscientemente al processo a suo carico". Significa che nei confronti dell'indagato non potrà essere adottata alcuna misura cautelare, e neanche una misura di sicurezza considerato che la stessa perizia, ordinata dal giudice Alessandro Moneti, stabilisce anche l'assenza di pericolosità sociale, "intesa come possibilità di reiterazione del reato".