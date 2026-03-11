Lui al posto di Elly Schlein Terremoto a sinistra | chi è pronto a scalzarla
Nelle ultime ore si discute molto di un possibile cambio alla guida del centrosinistra, con alcune voci che suggeriscono un nome diverso da quello di Elly Schlein. La questione riguarda chi potrebbe prendere il suo posto, mentre il dibattito interno si intensifica in vista di un eventuale ritorno alle urne. La discussione si concentra su chi sia pronto a scalzare l’attuale leadership.
La prospettiva di un ritorno alle urne continua ad alimentare il confronto interno al centrosinistra, soprattutto sul tema della leadership del cosiddetto campo largo. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha ribadito la linea in un'intervista a la Repubblica: la coalizione progressista, ha spiegato, vuole farsi trovare pronta nel caso di nuove elezioni. Il dibattito, però, non riguarda solo i programmi politici ma anche le modalità con cui scegliere il futuro candidato alla guida del governo. All'interno dell'area progressista resta infatti aperta la discussione su quale metodo utilizzare per individuare la figura che potrebbe correre per Palazzo Chigi.
