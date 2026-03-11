L’Unione europea ha annunciato nuove sanzioni contro l’Iran, concentrandosi sulla questione nucleare e militare, mentre non ha fatto menzione delle operazioni militari a Gaza. Durante le dichiarazioni ufficiali, l’UE ha chiesto una rapida de-escalation del conflitto mediorientale, che vede coinvolti Stati Uniti e Israele. La posizione dell’Unione europea si è concentrata sulle misure contro Teheran, senza affrontare direttamente le altre violenze in atto.

Mentre chiede una de-escalation rapida del nuovo conflitto mediorientale scatenato dall’attacco di Stati Uniti e Israele all’ Iran, l’ Unione europea, già finita sotto accusa per l’appoggio esplicito all’azione di Washington e Tel Aviv, aumenta la pressione su Teheran. Con un post su X, l’Alta rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Kaja Kallas, ha annunciato che altri 19 soggetti o entità iraniane verranno colpite dalle sanzioni europee: “L’Ue continua a chiedere conto all’Iran – ha scritto – Oggi gli ambasciatori degli Stati membri dell’Ue hanno approvato nuove sanzioni nei confronti di 19 funzionari e entità del regime responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Ue impone nuove sanzioni all’Iran, ma si dimentica dei crimini a Gaza

