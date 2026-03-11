Le ultime ricerche scientifiche hanno analizzato il rapporto tra luce naturale e umore, evidenziando come milioni di persone in tutta Europa siano influenzate dalla riduzione della luce durante l'inverno. In molte regioni, la diminuzione delle ore diurne è associata a cambiamenti nello stato d'animo e nel benessere generale. Studi recenti si sono concentrati sugli effetti di questa variazione sulla salute mentale e sul livello di energia delle persone.

Milioni di persone, in tutta Europa e in particolare nelle regioni in cui l’inverno riduce la luce solare a valori minimi, sperimentano uno scivolamento verso il basso dell’energia e dell’umore, un fenomeno che la medicina e la psicologia conoscono bene ma che spesso viene sottovalutato nella vita quotidiana. Quello che la scienza ci racconta oggi è che la luce, sia naturale che artificiale, è letteralmente un interruttore biologico per il nostro cervello, un segnale capace di accendere o spegnere circuiti neurali legati all’umore, all’ansia e al benessere emotivo. Una ricerca recente pubblicata su Nature ha dimostrato con una precisione mai raggiunta prima come l’esposizione alla luce naturale regoli la produzione di serotonina e i ritmi circadiani, aprendo possibilità nuove che anche tu puoi iniziare ad applicare da subito. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dilei.it - Luce naturale e umore: cosa dicono le ultime ricerche scientifiche

