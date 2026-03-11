A Lucca, giovedì 12 marzo, Villa Bottini ospiterà un incontro dedicato alle ragioni del voto favorevole sulla riforma costituzionale. L’evento vedrà la partecipazione di Pera, che spiegherà le motivazioni a sostegno della proposta prima del referendum. L’appuntamento mira a presentare i punti principali della riforma e a favorire il confronto tra i presenti.

Il dibattito sulla riforma costituzionale si accende a Lucca, dove Villa Bottini ospiterà giovedì 12 marzo un incontro dedicato alle ragioni del voto favorevole. Al centro della serata figura il presidente emerito del Senato, Marcello Pera, che esporrà le sue posizioni durante una lectio magistralis prevista per le 18:00. Federico Bini e Raimondo Cubeddu introdurranno i lavori, ponendo l’accento su una riforma capace di modernizzare la democrazia italiana. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica locale sui punti cardine della proposta in discussione, con lo scopo dichiarato di discutere il merito della riforma ignorando le distrazioni politiche esterne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lucca: Pera spiega il Sì alla riforma prima del referendum

Articoli correlati

Cesare Salvi e Marcello Pera uniti per il Sì al referendum: “E’ una riforma garantista”Marcello Pera e Cesare Salvi, due giuristi di eccellenza, uno di centrodestra e l’altro di centrosinistra, abbattono le barriere e le differenze e...

Leggi anche: “Si rileggano l’articolo 111 della Costituzione, la riforma Nordio finalmente lo attua”: Giuseppe Valentino spiega le ragioni del Sì al referendum

Riforma costituzionale, un disastro

Una selezione di notizie su Lucca Pera spiega il Sì alla riforma...

Temi più discussi: Le critiche del senatore Pera al presidente del tribunale; Al San Luca di Lucca al via la sperimentazione per le prenotazioni dirette alla dimissione; Alla pari: la Provincia di Lucca investe sui giovani per promuovere la parità di genere; Lascio tutto a te, amante si prende eredità e figlio le fa causa a Lucca.

Le critiche del senatore Pera al presidente del tribunaleIl senatore Marcello Pera ha inviato una lettera al nostro giornale dopo aver appreso che il presidente del Tribunale, ... msn.com

Il pilota Riccardo Pera sarà ambasciatore di Capannori nel mondoE’ giovanissimo ma vanta già un titolo mondale vinto. Riccardo Pera, il campione automobilistico di Marlia, sarà ambasciatore di Capannori. Il Comune, insieme al Panathlon Club di Lucca, lo nominerà ... lanazione.it

NAPOLI-LUCCA, È DECISO L'ANNUNCIO DI ROMANO facebook

Lucca Oratorio degli Angeli Custodi 1638 x.com