Lucca | Amici del Cuore elegge Giambastiani 40 anni

A Lucca, l’associazione Amici del Cuore ha annunciato l’elezione di Silvana Giambastiani come nuova presidente. La donna, di 40 anni, ha assunto ufficialmente il ruolo durante una recente cerimonia. La nomina rappresenta un momento importante per l’organizzazione, che continua a portare avanti le proprie attività nel settore della promozione della salute e del sostegno ai pazienti con problemi cardiaci.

La vita associativa lucchese ha registrato un passaggio di consegne significativo, con Silvana Giambastiani eletta alla guida dell'associazione Amici del Cuore. L'avvocata assume la presidenza in continuità con il lavoro svolto da oltre quarant'anni per la tutela della salute dei cittadini vulnerabili. La sede operativa rimane fissata in via dei Pubblici macelli, 101, cuore pulsante delle attività sociali del territorio. L'assemblea ha formalizzato la composizione del nuovo organo decisionale, includendo figure chiave come Donatella Buonriposi e Alessandro Gringeri. Questo rinnovamento non segna una rottura col passato, ma rafforza la missione storica di prevenzione sanitaria e divulgazione scientifica.