Lucarelli s’è svegliata partigiana | Rai troppo di destra io ho fatto cacciare Montesano per la maglia della X Mas

Selvaggia Lucarelli ha annunciato di aver agito contro Montesano per aver indossato una maglia della X Mas, accusando la Rai di essere troppo di destra. Nella stessa giornata ha confermato il suo arrivo a Mediaset come opinionista del Grande Fratello, in un’edizione che segue lo scandalo legato a Signorini. La giornalista continua a suscitare discussioni con le sue posizioni e decisioni pubbliche.

Ballando con le polemiche, Selvaggia Lucarelli raddoppia e sbarca a Mediaset come opinionista del Grande Fratello, nell’edizione che arriva dopo lo scandalo Signorini. Secondo la logica più maliziosa, Selvaggia avrebbe conquistato le improvvise simpatie dei vertici Mediaset per la sorprendente cautela con la quale ha affrontato il caso dell’ex direttore di Chi, schierandosi “senza se e senza ma” contro Fabrizio Corona, in pubblica e strenua difesa di Mediaset. Opinionista al Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini chi?. La poltrona di opinionista è arrivata di conseguenza? Lei nega, ma sui social imperversa il malizioso due più due. Intervistata da Repubblica, la giurata di Ballando con le Stelle ha fatto da pompiere. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

