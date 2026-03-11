Lucarelli | doppio impegno tra Ballando e Grande Fratello Vip

Selvaggia Lucarelli partecipa come opinionista a Ballando con le stelle e sarà presente anche nel programma Grande Fratello Vip 2026. La giornalista ha annunciato di aver scelto il suo concorrente preferito nel reality e si è confermata come ospite nello studio di Canale 5, dove si alternerà con Cesara Buonamici e Ilary Blasi.

Selvaggia Lucarelli ha scelto il suo concorrente preferito nel Grande Fratello Vip 2026. La giornalista conferma la sua presenza nello studio di Canale 5 accanto a Cesara Buonamici e Ilary Blasi. L'opinista ribadisce che non abbandonerà Ballando con le Stelle, gestendo due impegni televisivi contemporaneamente. Milly Carlucci aveva espresso preoccupazione per un eventuale passaggio di membri della sua giuria verso la rete concorrente. La doppia presenza nella griglia nazionale. Il calendario lavorativo di Selvaggia Lucarelli si presenta denso e sfidante televisivo italiano. La professionista ha deciso di mantenere attiva la sua partecipazione al talent show di Rai 1 mentre si impegna nel reality di Canale 5.