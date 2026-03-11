Luca Mascolo eletto presidente di Anea

Durante l’assemblea nazionale di Anea, tenutasi oggi a Roma, Luca Mascolo è stato eletto all’unanimità come nuovo presidente dell’associazione, che raccoglie 84 enti responsabili della gestione del servizio idrico e dei rifiuti. La decisione è stata presa durante il meeting con la partecipazione dei rappresentanti di tutte le realtà associate.

Nel corso dell'assemblea nazionale di Anea, riunita oggi a Roma, Luca Mascolo è stato eletto all'unanimità presidente dell'associazione che riunisce 84 enti di governo d'ambito del servizio idrico e dei rifiuti. Già vicepresidente nella consiliatura uscente e presidente dell' Ente idrico campano dal 2017, Mascolo succede a Leonardo Raito. Nel discorso di insediamento ha indicato il paradigma che guiderà il mandato 2026-2030: rafforzare la governance dei servizi ambientali, consolidare il ruolo degli enti d'ambito e investire nelle competenze tecniche e amministrative del settore. "Per troppo tempo un settore che gestisce miliardi di investimenti strategici per il Paese ha operato dentro cornici istituzionali incomplete o ambigue.

