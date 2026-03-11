Lubrano in GA-Alliance | nasce il primo team legale-sportivo

Il 11 marzo 2026, l’avvocato Enrico Lubrano entra a far parte dello studio internazionale GA-Alliance, dando vita al primo team legale e sportivo in Italia. Questa novità riguarda un settore in rapida evoluzione e segna una nuova fase di collaborazione tra il mondo del diritto e quello dello sport nel paese.

Il 11 marzo 2026 segna un punto di svolta per il diritto sportivo in Italia con l'ingresso dell'avvocato Enrico Lubrano nello studio internazionale GA-Alliance. Questa mossa strategica dà vita al primo team integrato tra competenze legali e fiscali dedicato esclusivamente al settore dello sport e dell'intrattenimento. La notizia non è solo una semplice assunzione, ma rappresenta la nascita di un polo unico nel panorama professionale, capace di operare su scala globale. L'obiettivo dichiarato è rafforzare la pratica legale e fiscale per federazioni, club professionistici, atleti e agenti. Con oltre 2.600 professionisti attivi in 80 paesi, lo studio punta a offrire una copertura completa che va dalla giustizia sportiva alla gestione dei diritti digitali.