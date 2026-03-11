L' Rsu dell' AouM | Mai firmato il protocollo d' intesa sull’installazione delle telecamere nei pronto soccorso

L'Rsu dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche afferma di non aver mai firmato il protocollo d’intesa riguardante l’installazione di telecamere nei pronto soccorso. La rappresentanza sindacale chiarisce che non ha partecipato alla firma dell’accordo tra la direzione dell’ospedale e la questura di Ancona. La questione viene portata all’attenzione pubblica attraverso questa comunicazione ufficiale.

ANCONA – L’Rsu dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche prende parola per spiegare di non aver mai sottoscritto il protocollo d’intesa firmato dalla direzione aziendale e dalla questura di Ancona sull’installazione delle telecamere nei pronto soccorso e adesso è pronta anche a spiegare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

