Lotto vincita da oltre 26mila euro a Pordenone

Un giocatore di Pordenone ha vinto oltre 26 mila euro nel concorso del Lotto di martedì 10 marzo. L'informazione è stata diffusa da Agipronews, che ha confermato l'importo della vincita e la località coinvolta. La notizia riguarda un singolo giocatore che ha ottenuto la somma durante la sessione di gioco in Friuli-Venezia Giulia.

La fortuna sorride in Friuli-Venezia Giulia con il concorso del Lotto di martedì 10 marzo: come riporta Agipronews un giocatore di Pordenone si è assicurato 26.490 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,1 milioni di euro in tutta.