Lotta i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale ha approvato i criteri di qualificazione per la lotta in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sono state confermate le categorie di peso già adottate nella precedente edizione, e le modalità di selezione dei partecipanti. Le regole stabilite riguardano le tappe di qualificazione e i requisiti richiesti agli atleti per ottenere un biglietto per i Giochi.

Il CIO ha approvato i criteri di qualificazione della lotta verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, confermando le categorie di peso già viste nella precedente edizione. Gli eventi con in palio le medaglie saranno dunque 6 nella lotta libera (57 kg, 65 kg, 74 kg, 86 kg, 97 kg, 125 kg) e 6 nella greco-romana (60 kg, 67 kg, 77, 87, 97, 130 kg) per gli uomini, mentre in campo femminile sono previste solo 6 categorie di lotta libera (50 kg, 53 kg, 57 kg, 62 kg, 68 kg, 76 kg). Proprio come a Parigi 2024 saranno 288 le quote riservate alla lotta (192 uomini e 96 donne), con 16 atleti in gara per ogni categoria di peso. Ricordiamo che un Comitato Olimpico Nazionale potrà schierare al massimo un singolo rappresentante in ciascuna categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

