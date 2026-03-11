Lost Ark annuncia l’aggiornamento Ends of the Abyss con nuove missioni e modifiche al bilanciamento

Amazon Games annuncia “ Ends of the Abyss ”, che arriverà l’ 11 marzo, portando il culmine dell’arco narrativo più ambizioso mai realizzato in Lost Ark, insieme a importanti miglioramenti della qualità della vita, una nuova stagione di eventi e ampie modifiche al bilanciamento delle classi. La questline “Facing the Ends of the Abyss” riprende dopo il Kazeros Denouement, portando gli Avventurieri verso uno scontro finale cinematografico a Petrania. Completando questa sequenza di missioni si conclude la quest principale “Inherited Will” e vengono completate automaticamente diverse storyline di Elgacia e Luterra. I giocatori riceveranno in ricompensa nuove canzoni per il Jukebox, obiettivi, un titolo e il Knowledge Transfer verso South Vern. 🔗 Leggi su Game-experience.it

