Lorenteggio trovato ferito sull’asfalto | gravissimo motociclista 25enne

Nella notte tra martedì e mercoledì a Milano, in zona Lorenteggio, un motociclista di 25 anni è stato trovato ferito sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il giovane in codice rosso. La polizia ha avviato le indagini per accertare le cause dell’incidente. La situazione del motociclista è considerata grave.

Milano, 11 marzo 2026 – Grave incidente nella notte tra martedì e mercoledì a Milano, in zona Lorenteggio. Intorno alle 2.15 di questa notte, 11 marzo 2026, un giovane di 25 anni è stato soccorso all'altezza dell'incrocio tra via Giovanni Bensi e via Bisceglie. Il centauro, che si trovava in sella alla sua motocicletta, è caduto sull'asfalto, con gravi conseguenze. I soccorsi in zona Lorenteggio a Milano. L'allarme è scattato dalla segnalazione al numero unico di emergenza 112 da parte di un automobilista in transito, che ha notato il giovane riverso sull'asfalto. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto una automedica e una ambulanza.