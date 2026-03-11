L’Ordinariato Militare per l’Italia 100 anni tra memoria e profezia

L’Ordinariato Militare per l’Italia è stato istituito il 6 marzo 1925 con un decreto della Congregazione per i Vescovi e riconosciuto con la legge n. 417 l’11 marzo 1926. Questa data segna il centenario dalla sua creazione, un evento celebrato per ricordare un secolo di presenza e attività nel settore militare italiano.

Cento anni fa, l’11 marzo 1926, con la legge n. 417, veniva riconosciuto l’Ordinariato Militare per l’Italia, istituito con Decreto della Congregazione per i Vescovi del 6 marzo 1925. In realtà, anche gli Stati preunitari avevano cappellani militari, e pure nei secoli precedenti è possibile rinvenire presbiteri e diaconi dedicati alla cura spirituale dei militari. A questa storia di servizio silenzioso e costante, con riferimento al secolo scorso, appartengono figure salite agli onori degli altari, come San Giovanni Paolo XXIII e i Beati Carlo Gnocchi e Secondo Pollo. Tra gli altri, meritano una menzione come cappellani militari, anche per le opere avviate, don Giovanni Minozzi con le “Case del Soldato” e don Giulio Facibeni con quella della Madonnina del Grappa a Firenze. 🔗 Leggi su Formiche.net

