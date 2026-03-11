L’Orchestra di Fiati della Valtellina a Morbegno con ' Dall' Olimpo all' Arcadia'

L’Orchestra di Fiati della Valtellina si esibirà a Morbegno con il concerto intitolato 'Dall'Olimpo all'Arcadia'. Lo spettacolo si inserisce nel programma della stagione musicale e vedrà la partecipazione di diversi strumentisti. L’evento si terrà nella città e sarà aperto al pubblico interessato a assistere alla performance. La serata si propone di ripercorrere un viaggio attraverso temi ispirati alla Grecia antica.

Le olimpiadi sono terminate, ma il viaggio dell'Orchestra di Fiati della Valtellina nella Grecia antica continua. E questa volta approda nella regione che è sempre stata considerata una sorta di paradiso terrestre, dominio del dio Pan con la sua corte di ninfe e spiriti della natura: l'Arcadia.