L' omicidio di Alban l' intrigo brasiliano e le due inchieste parallele

L'omicidio di Alban Gropcaj ha attirato l'attenzione di investigatori e media, con due inchieste parallele aperte per chiarire i dettagli del caso. Nel frattempo, si sono sviluppati anche un’inchiesta riguardante un intrigo brasiliano e altre indagini correlate che coinvolgono diverse figure e attività. La vicenda si svolge tra elementi di mistero e sviluppi investigativi ancora in corso.

Quella dell'omicidio di Alban Gropcaj è una storia piena di punti oscuri e colpi di scena. Intorno alla morte violenta di un ragazzo di 28 anni sono nate due inchieste parallele: una in Brasile, dove Alban è stato ucciso esattamente sette anni fa, il 18 febbraio 2019, e una in Italia dove vivono le due persone accusate di avere pianificato e commissionato il delitto. Un caso molto raro in cui il "ne bis in idem" internazionale non viene applicato: questo perché gli inquirenti individuano due fasi distinte. La progettazione dell'omicidio sarebbe avvenuta in Italia, mentre l'esecuzione appunto in Brasile. Della vicenda si sono occupate anche le "Iene", in ben quattro puntate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'omicidio di Alban, l'intrigo brasiliano e le due inchieste parallele