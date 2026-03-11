Lombardia | nuova legge artigianato Cna chiede azioni

In Lombardia, il consigto regionale ha approvato un nuovo progetto di legge dedicato all’artigianato. La Cna Lombardia ha espresso una valutazione positiva riguardo a questa iniziativa. La discussione si è concentrata sui contenuti della proposta, senza che siano stati annunciati ulteriori dettagli o interventi pubblici. La normativa sarà ora soggetta alle procedure di approvazione definitive.

Il Pirellone ha approvato il nuovo progetto di legge sull'artigianato, una misura che la Cna Lombardia accoglie con valutazione positiva. La regione, cuore pulsante dell'economia italiana, si prepara a ridefinire le regole del gioco per le piccole imprese lombarde. La Confederazione Nazionale Artigiani esprime piena disponibilità a collaborare nella fase attuativa, chiedendo però che bandi e procedure siano realmente tarati sulle dimensioni delle micro-imprese. Il presidente Giovanni Bozzini sottolinea l'urgenza di un approccio Think Small First, necessario per sostenere la crescita nel tempo e non solo nell'immediato. Il quadro normativo e la sfida della coerenza.