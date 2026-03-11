Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione per istituire ufficialmente la Giornata del Rispetto, che si terrà il 20 gennaio di ogni anno. La decisione riguarda la data di ricorrenza e coinvolge l'intera regione. La mozione è stata approvata senza modifiche e diventerà parte delle iniziative ufficiali della Lombardia.

Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione che istituisce ufficialmente la Giornata del Rispetto, fissando come data ricorrenza il 20 gennaio di ogni anno. Questa iniziativa, promossa dalla consigliera Chiara Valcepina e sostenuta da diverse forze politiche, mira a onorare la memoria di Willy Monteiro, giovane ucciso nel 2020 a Colleferro mentre difendeva un amico. L’obiettivo dichiarato è promuovere iniziative pubbliche coinvolgendo scuole, comuni e famiglie per contrastare bullismo e violenza. La scelta della data non è casuale ma coincide con il giorno di nascita del ventunenne scomparso, trasformando una tragica perdita in un momento di riflessione collettiva sulla convivenza civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia: 20 gennaio, la Giornata del Rispetto per Willy

Articoli correlati

Giornata del Rispetto, il 20 gennaio le scuole ricordano Willy Monteiro Duarte. La nota del MinisteroIl 20 gennaio 2026 si celebra la Giornata del Rispetto in memoria di Willy Monteiro Duarte.

Oggi è la giornata del rispetto, in memoria di WillyIl calendario scolastico di quest’anno segna una data nuova: il 20 gennaio diventa la Giornata del Rispetto.

Una selezione di notizie su Lombardia 20 gennaio la Giornata del...

Temi più discussi: Regione Lombardia istituisce la Giornata del Rispetto in ricordo di Willy Monteiro; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL; Lombardia, sta per finire il terzo inverno più caldo degli ultimi 35 anni; Lombardia, questo inverno è stato il terzo più caldo dal 1991.

Regione Lombardia istituisce la Giornata del Rispetto in ricordo di Willy MonteiroIl Consiglio regionale approva la mozione per istituire il 20 gennaio una ricorrenza dedicata al contrasto di bullismo e violenza in memoria del giovane ucciso a Colleferro ... varesenews.it

Giornata del Rispetto, in ricordo di Willy Monteiro Duarte. Valditara: Scuola sia sicuraOggi, 20 gennaio, ricorre la Giornata del Rispetto. Istituta dal Parlamento in memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane ucciso a Colleferro dai fratelli Bianchi dopo essere intervenuto per ... tg24.sky.it

In occasione della Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, del Safer Internet Day (SID), la giornata mondiale per la sicurezza in Rete, e della Giornata del rispetto, svariate sono state le attività svolte nelle classi di scuola primaria e secondaria di primo gr facebook