Logistica Pichetto Fratin | Transizione va gestita con pragmatismo
Il ministro della transizione energetica ha affermato che la transizione ecologica deve essere affrontata con pragmatismo, sottolineando l'importanza di bilanciare la tutela dell’ambiente con il sostegno alle imprese. Durante un intervento a Roma, ha evidenziato la responsabilità di adottare un approccio realistico per garantire crescita economica e creazione di posti di lavoro.
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere responsabili e realisti difendendo sia l'ambiente che la capacità delle aziende di crescere e creare lavoro. Questa è la sfida: una transizione che viene definita giusta è possibile, è necessaria ma va gestita con pragmatismo. E questo è l'approccio che il governo ha avuto sin dal suo insediamento, in quelle che sono le politiche climatiche nazionali e anche nel confronto europeo. Abbiamo posto con forza il principio della neutralità tecnologica aprendo a tutte le soluzioni che contribuiscono a ridurre le emissioni, sostenendo con determinazione quindi i biocarburanti. Inoltre stiamo promuovendo l'elettrificazione delle infrastrutture portuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it
