Il ministro della transizione energetica ha affermato che la transizione ecologica deve essere affrontata con pragmatismo, sottolineando l'importanza di bilanciare la tutela dell’ambiente con il sostegno alle imprese. Durante un intervento a Roma, ha evidenziato la responsabilità di adottare un approccio realistico per garantire crescita economica e creazione di posti di lavoro.

Roma, 11 mar. (Adnkronos) - "Dobbiamo essere responsabili e realisti difendendo sia l'ambiente che la capacità delle aziende di crescere e creare lavoro. Questa è la sfida: una transizione che viene definita giusta è possibile, è necessaria ma va gestita con pragmatismo. E questo è l'approccio che il governo ha avuto sin dal suo insediamento, in quelle che sono le politiche climatiche nazionali e anche nel confronto europeo. Abbiamo posto con forza il principio della neutralità tecnologica aprendo a tutte le soluzioni che contribuiscono a ridurre le emissioni, sostenendo con determinazione quindi i biocarburanti. Inoltre stiamo promuovendo l'elettrificazione delle infrastrutture portuali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Logistica, Pichetto Fratin: "Transizione va gestita con pragmatismo"

