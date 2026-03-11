Logistica Ausserdorfer A22 | Confermiamo impegno Autobrennero per mobilità sostenibile e intermodalità

Il Gruppo Autobrennero ha partecipato per il terzo anno al LetExpo di Verona, un evento dedicato alla logistica e alla mobilità. La presenza dell'azienda ha ribadito l'impegno nel promuovere un modello di trasporto sostenibile e intermodale. La manifestazione si è svolta l'11 marzo e ha visto la partecipazione di diverse realtà del settore, con focus su innovazione e sviluppo.

Verona, 11 mar. - (Adnkronos) - "La nostra partecipazione, per il terzo anno consecutivo, al LetExpo di Verona conferma l'impegno del Gruppo Autobrennero nel costruire un modello di mobilità sostenibile e orientato al futuro". Lo afferma Martin Ausserdorfer, consigliere di A22 Autostrada del Brennero e amministratore delegato delle imprese ferroviarie Rail Traction Company e InRail, intervenendo in occasione di LetExpo 2026, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese in corso a Verona. "La nostra visione strategica si fonda sul potenziamento dell'intermodalità lungo l'asse del Brennero, un corridoio europeo cruciale per la circolazione delle merci", aggiunge.