Lo Zodiaco Ravenna ha preso parte domenica scorsa alle fasi regionali dei campionati individuali. La squadra ha conquistato nove vittorie durante la competizione, ottenendo risultati di rilievo nelle diverse categorie in cui erano impegnati. La partecipazione ha coinvolto atleti provenienti da varie età e livelli, con molteplici esibizioni sul campo nelle diverse discipline.

Lo Zodiaco Ravenna ha partecipato domenica scorsa alle fasi regionali dei campionati individuali Gold FGI di ginnastica ritmica, appuntamento in preparazione alle Zone Tecniche (fasi interregionali), valevoli per le qualificazioni ai campionati Nazionali, conquistando nove ori, otto argenti e un bronzo, grazie al duro lavoro in palestra svolto assieme alle istruttrici Valentina Graffiedi, Ludovica Pazzaglia e Letizia Rossi. Da segnalare anche che nel campionato individuale Gold J-S, Jasmon Medina ha vinto l’argento in entrambe le prove regionali, diventando vicecampionessa regionale, mentre Matilde Trogliero si è aggiudicata l’argento nella prima prova regionale e l’oro nella seconda. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lo Zodiaco alle stelle. Nove vittorie ai Nazionali

