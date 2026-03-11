Lo stretto di Meloni | Iran bocciatura Ue sull' energia casi Biennale di Venezia e Bartolozzi Il prigioniero Nordio

Nello stretto di Meloni si susseguono molte notizie: l’Unione Europea ha bocciato nuove politiche sull’energia provenienti dall’Iran, mentre si discutono i casi della Biennale di Venezia e di Bartolozzi. Nel frattempo, il ministro Nordio si trova in una posizione definita come quella di un

La premier in Aula su Iran. La maggioranza si compatta: aiuti ai paesi del Golfo, pressioni alla Russia, la richiesta di sospendere l'Ets alla Ue. Bartolozzi non si scusa e non si dimette. Le decisioni rimandate al dopo referendum Ci sono pavoni a plotoni. Meloni ha Giusi Bartolozzi, la Gratteri del sì, e il Pd ha Conte, l’ucraino del No. Tramonta l’idea di una risoluzione da unità nazionale sull’Iran. Meloni parla oggi alle Camere e la maggioranza presenta un testo dove si condanna il regime iraniano (senza menzionare Trump) e si impegna il governo a sostenere i Paesi del Golfo, fare pressione “nei confronti della Russia” (è il panno freddo per Salvini), spingere la Ue a intervenire sul prezzo dell’energia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Biennale Venezia, l'Ue condanna l'apertura alla Russia e minaccia lo stop ai fondiDurissima presa di posizione dell'Unione europea contro la presenza degli artisti russi alla Biennale di Venezia.

Iran, chiuso lo Stretto di Hormuz: dove si trova e chi controlla il crocevia dell’energiaI prezzi del petrolio hanno registrato un’impennata dopo che l’escalation della guerra in Iran ha portato alla chiusura del traffico delle navi...

Biennale di Venezia, i dissidenti contro il Padiglione russo: «Meloni dica no»Il gruppo russo della Piattaforma delle Forze Democratiche Russe presso l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa si rivolge direttamente alla premier Giorgia Meloni per chiedere l'esclusione de ... corrieredelveneto.corriere.it

La Russia torna alla Biennale di Venezia, ma le critiche sono ferociAnche se Mosca non è mai stata formalmente bandita dalla Biennale dopo la sua invasione su larga scala dell'Ucraina nel 2022, questo ritorno - che ha il sapore di una riabilitazione - alimenta le po ... msn.com

La Biennale di Venezia è stata duramente attaccata da Ventidue Paesi per la scelta di includere la Russia fra i paesi espositori durante la Biennale Arte 2026. L'accusa è di includere la Federazione Russa nonostante l'attacco all'Ucraina, che la porrebbe fra i facebook

"Condanniamo fermamente la decisione della Fondazione Biennale di consentire alla Russia di riaprire il suo padiglione nazionale alla 61a Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia" L'intervento di @HennaVirkkunen e @GlennMicallef: ec. x.com