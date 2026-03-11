lo straordinario record di punti di bam adebayo in nba

Bam Adebayo ha segnato 83 punti in una partita NBA, superando il record precedente di 81 punti stabilito da Kobe Bryant. La performance si è svolta durante una singola sfida, attirando l'attenzione degli appassionati di basket e segnando un risultato eccezionale nella storia della lega. La partita ha visto Adebayo protagonista assoluto, con un rendimento offensivo senza precedenti.

Ne ha fatti 83 in una sola partita, superando gli 81 che fece Kobe Bryant (ma il primato di 100 punti resta a Wilt Chamberlain) Nella notte tra martedì e mercoledì il cestista dei Miami Heat Bam Adebayo ha ottenuto un risultato storico in una partita di NBA, il principale campionato di basket nordamericano, segnando 83 punti contro i Washington Wizards. È la seconda migliore prestazione individuale di sempre in una singola partita del campionato, dopo i 100 punti che Wilt Chamberlain fece nel 1962. Adebayo ha superato di 2 punti il record che fece il 22 gennaio del 2006 Kobe Bryant con i Los Angeles Lakers, contro i Toronto Raptors. Il... 🔗 Leggi su Ilpost.it

