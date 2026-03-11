L'attaccante polacco ha un contratto in scadenza a giugno con il Barcellona. La Juventus sta valutando la possibilità di ingaggiarlo, anche se il suo attuale salario risulta difficile da sostenere. Si parla di un eventuale cambio di strategia, simile a quello adottato da Modric in passato. Le trattative potrebbero portare a una nuova destinazione per il calciatore.

Trezeguet chiama, Lewandowski risponderà? Ma, soprattutto, la Juventus potrà provare davvero ad ingaggiare l'attaccante polacco, 38 anni ad agosto, che il prossimo 30 giugno si svincolerà dal Barcellona? Le parole dell'ex centravanti franco-argentino nell'intervista alla Gazzetta dello Sport fanno discutere il popolo bianconero e aprono una possibile traccia di mercato. A maggior ragione in un momento nel quale sono ancora in corso i colloqui tra i dirigenti bianconeri e Dusan Vlahovic per provare a rinnovare il contratto in scadenza e gli altri due centravanti in rosa (Jonathan David e Lois Openda) non convincono per niente Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lo stipendio, i piani futuri, le opzioni sul tavolo: Lewandowski può davvero venire alla Juve?

