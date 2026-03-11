Lo Stato compra il Sannazaro Regione e Comune | Passo decisivo per la rinascita

Lo Stato ha annunciato l'acquisto del teatro Sannazaro, coinvolgendo anche la Regione e il Comune nella trattativa. La decisione è stata comunicata pubblicamente e rappresenta un passo importante secondo le istituzioni locali. Le autorità regionali e comunali hanno espresso la loro soddisfazione per l'operazione, che mira a riqualificare il teatro e a garantirne la gestione pubblica.

Dopo l'annuncio del ministro della Cultura sull'acquisto del teatro Sannazaro da parte dello Stato, arrivano le prime reazioni delle istituzioni locali. Il presidente della Regione Campania e il sindaco di Napoli parlano di svolta importante per la rinascita della storica sala colpita.