Lo slick back cromato di Chanel è la nostra nuova ossessione

Durante la sfilata di Chanel, le modelle hanno sfoggiato un'acconciatura con uno stile slick back cromato, che ha attirato l'attenzione. Questa scelta ha suscitato reazioni di sorpresa tra il pubblico, grazie alla sua finitura metallizzata e all'effetto futuristico. Le modelle hanno sfilato con questa acconciatura, che si distingue per il suo aspetto lucido e innovativo.

Il designer ha saputo rinnovare l'hair style ormai diventato un classico, lo chignon slick back, tiratissimo e lucidissimo effetto Gorilla Glue, con un'abbondate dose di pasta glitterata o cromata. E l'effetto scenografico era senza pari. Il dettaglio metallico in passerella che può essere sfuggito ai più, ha catturato la nostra attenzione dei più. Gli hair look creati dall'hairstylist delle celebrità Duffy, erano in simbiosi con l'estetica della sfilata che sembrava voler ricrere un'atmosfera da space age, con le modelle avvolte in una luce metallizzata. Sfoggiavano una serie di look, come pieghe lisce, onde morbide, boccoli naturali e chignon precisi e tirati indietro, alcuni in colori siderali dal lilla al bianco. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Lo slick back cromato di Chanel è la nostra nuova ossessione Articoli correlati Leggi anche: Altro che i muffin di Parigi! A Milano Cortina 2026 la nuova ossessione degli atleti è un grande classico della nostra cucina L’Unicusano Avellino Basket lancia la promozione “Back-to-Back” per due sfide interneIn occasione della doppia sfida interna in programma al PalaDelMauro, l’Unicusano Avellino Basket lancia la promo “Back-to-Back”, un’iniziativa...