Lo psicopedagogista Stefano Rossi a San Salvo | una giornata dedicata a giovani e famiglie tra educazione consapevolezza e amore

A San Salvo si tiene una giornata dedicata all’educazione e alla famiglia, con la partecipazione dello psicopedagogista Stefano Rossi, riconosciuto tra i esperti più noti nel settore. L’evento prevede due incontri rivolti a giovani, genitori e alla comunità educante, con l’obiettivo di affrontare temi legati alla consapevolezza e all’amore nell’ambito familiare e scolastico.

La città di San Salvo ospita Stefano Rossi, tra i più noti psicopedagogisti ed esperti di genitorialità del Paese, protagonista di due incontri dedicati ai giovani, ai genitori e all’intera comunità educante. La giornata sarà articolata in due momenti principali: alle ore 10 è in programma “Se non credi in te, chi lo farà?”, un incontro rivolto alle ragazze e ai ragazzi della scuola: sarà un’occasione di dialogo e riflessione sull’autostima, sulla fiducia in sé stessi e sulla capacità di riconoscere e valorizzare le proprie potenzialità. Alle 16 invece si terrà un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza, “Lezioni d’amore per un figlio”, pensato per genitori, educatori e adulti di riferimento. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

