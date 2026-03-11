LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | andata infuocata in Turchia

Alle 17.00 si gioca l’incontro tra Zeren Spor Ankara e Conegliano nella prima giornata della Champions League femminile di volley 2026. La partita si svolge in Turchia e viene trasmessa in diretta streaming. La sfida vede le due squadre affrontarsi sul campo, con i primi scambi di gioco già in corso e aggiornamenti disponibili online per chi segue l’evento.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Ankara Zeren Spor Kulübü ed Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano, partita valevole per la gara d'andata dei quarti di finale della Cev Champions League di volley femminile 20252026. Lo Zeren e Conegliano si ritrovano dopo la doppia sfida della fase a gironi, ma questa volta la posta in palio è maggiore: le due squadre si contendono un posto tra le migliori quattro d'Europa. In entrambe le sfide della fase a gironi si sono imposte le pantere, ma non senza qualche brivido. Nella gara del PalaVerde Conegliano si è imposta 20-18 al quinto, mentre nella sfida turca le venete hanno vinto 3-0.