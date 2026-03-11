LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-1 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | le russe partono bene nel secondo set

La partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano sta proseguendo con il primo set concluso e il punteggio che vede le italiane avanti. La sfida si gioca nel torneo di Champions League femminile 2026 e viene trasmessa in diretta, mentre le russe hanno iniziato bene il secondo set. Sono già disponibili gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita e anche su quella tra Scandicci e Fenerbahçe Istanbul, in programma dalle 19.

13-13 Larga la diagonale di Sahin da posto 4. 12-13 Parallela di Haak dalla seconda linea. 11-13 Parallela di Lazareva da posto 2. 11-12 Primo tempo di Chirichella dopo l'alzata ad una mano di Wolosz. 10-12 Attacco di seconda di Malinov che sorprende il muro di Conegliano 10-11 MOOOOOONSTEEEER BLOOOCK FAAAAHR!! La centrale azzurra chiude la strada ad Uzelac dopo una brutta alzata di Aleksic 9-11 Diagonale strettissima di Uzelac verso posto 4.