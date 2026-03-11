LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-0 Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia l’incontro

Alle 19 è iniziata la partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano, valida per la Champions League femminile 2026. La sfida si svolge in diretta e i tifosi possono seguire gli aggiornamenti in tempo reale. Parallelamente, è in corso anche la diretta tra Scandicci e Fenerbahçe Istanbul, con le squadre che si affrontano nel campionato di volley femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-PANATHINAIKOS DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PGE VARSAVIA DI VOLLEY DALLE 20.30 1-0 Diagonale vincente di Haak. PRIMO SET 18.00 Questo il sestetto titolare dello Zeren partendo da posto 1: Aleksic-Arici, Uzelac-Sahin, Malinov-Lazareva e Onal (libero) 17.59 Questo il sestetto titolare di Conegliano partendo da posto 1: Haak-Wolosz, Zhu-Sillah, Chirichella-Fahr e Monica De Gennaro (libero) 17.57 In banda ci sono la turca ?eyma Ercan Küçükaslan, al secondo anno allo... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano 0-0, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: inizia l’incontro Articoli correlati Leggi anche: LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Tutto quello che riguarda Zeren Spor Ankara Temi più discussi: CHAMPIONS, LA FASE DECISIVA – DOMANI PANTERE AD ANKARA CONTRO LO ZEREN PER G1 DEI QUARTI (domani h18, diretta SKY e DAZN); LIVE Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: andata infuocata in Turchia; Dove vedere in tv Zeren Spor Ankara-Conegliano, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming; MERCOLEDÌ GARA2 A BUSTO – QUARTI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE, MERCOLEDì AD ANKARA, IL 18 AL PALAVERDE. Quando si gioca Conegliano-Zeren Spor Ankara, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tvDopo il confronto d'andata in programma questa sera nella capitale turca, Milano ospiterà lo Zeren Spor Ankara nel ritorno dei quarti di finale della ... oasport.it Zeren Spor Ankara-Conegliano oggi, Champions League volley femminile 2026: orario, tv, programma, streamingLa A. Carraro Prosecco Doc Conegliano torna in Turchia per iniziare il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren ... oasport.it GAMEDAY ANKARA Zeren Spor Kulübü vs . CONEGLIANO Quarter Finals - Home Match 18:00 (ITA) - 20:00 (TR) TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall ANKARA - ANKARA (TR) Live on Sky Sport and DAZN (s - facebook.com facebook