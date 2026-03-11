LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 2-2 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | si va al quinto set a Pesaro

La partita tra Vallefoglia e Panathinaikos termina 2-2 e si gioca al quinto set a Pesaro. La Challenge Cup di volley femminile 2026 è in corso e la diretta aggiorna l’andamento del match. Contestualmente, si può seguire anche la partita tra Zeren Spor Ankara e Conegliano, che inizia alle 18. Entrambi gli incontri sono trasmessi in diretta.

10-6 Giovannini trova le mani del muro e con la diagonale va a segno. 9-6 Infrazione di doppio palleggio per il Pana e Vallefoglia tenta la fuga. Time-out per la formazione greca. 8-6 ACE DI BICI! Sono 31 punti per lei e c'è il cambio campo. 7-6 Attacco di Konstantinou è out. 6-6 Lampkowska a segno in pallonetto spinto. 6-5 Bici trova il punto con il tocco del muro. 5-5 Strantzali trova il punto, con un attacco in diagonale potente.