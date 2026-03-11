LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 2-1 Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | Ungureanu scatenata a Pesaro e Megabox avanti

La partita tra Vallefoglia e Panathinaikos si sta svolgendo in diretta nel Challenge Cup di volley femminile 2026. Al momento, il punteggio è di 2-1 a favore della squadra italiana, con Ungureanu protagonista sul campo a Pesaro. La diretta include anche l'incontro tra Zeren Spor Ankara e Conegliano, in programma dalle 18.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-FENERBAHCE ISTANBUL DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 19.00 LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PGE VARSAVIA DI VOLLEY DALLE 20.30 25-12 Non poteva che essere Ungureanu a chiudere questo terzo set. Rumena protagonista assoluta di questo parziale, che ha consentito alla formazione di coach Pistola di cambiare l’inerzia. 24-12 Pasticcio in ricezione tra le fila del Pana e punto con la fast di Butigan. Set-points Vallefoglia. 23-12 Konstantinou trova il muro-out. 23-11 Butigan con una fast spinta trova il punto e sorprende la ricezione del Pana. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 2-1, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Ungureanu scatenata a Pesaro e Megabox avanti Articoli correlati LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: Megabox conquista il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-0, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: greche avanti nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18. Contenuti utili per approfondire LIVE Vallefoglia Panathinaikos 2 1... Temi più discussi: LIVE Vallefoglia-Panathinaikos, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: c’è la finale d’andata!; Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos in Diretta Streaming | DAZN IT; Coppe europee – Appuntamento con la storia per Vallefoglia in Challenge Cup, Conegliano e Scandicci all’esame turco in Champions; Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streaming. LIVE Vallefoglia-Panathinaikos 1-1, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le greche pareggiano il conto nel 2° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ZEREN SPOR ANKARA-CONEGLIANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 18.00 LA DIRETTA LIVE DI ... oasport.it Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streamingOggi mercoledì 11 marzo (ore 20.00) si gioca Vallefoglia-Panathinaikos, finale d'andata della Challenge Cup 2026 di volley femminile, la terza ... oasport.it LIVE Vallefoglia-Panathinaikos, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: le tigri a Pesaro a caccia del successo nella finale d’andata - x.com Occhio alla Notizia. . Presentata a Pesaro la gara di andata della finale di Challenge Cup tra Megabox Vallefoglia e Panathinaikos Atene. Un appuntamento storico per la società marchigiana, alla sua prima finale europea. - facebook.com facebook