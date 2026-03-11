LIVE Trento-PGE Varsavia 2-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | l’Itas spreca la prima possibilità 21-25 Arbitraggio indecoroso
In una partita di Champions League volley, Trento e PGE Varsavia si sono conclusi sul punteggio di 2-2, con l’Itas che ha sprecato la prima opportunità nel set decisivo, chiuso 21-25. L’arbitraggio è stato oggetto di critiche per aver mostrato decisioni ritenute indecorose. Durante la serata sono state aggiornate anche le partite di volley femminile tra Zeren Spor Ankara e Conegliano, con inizio alle 18.
4-5 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Laviaaaaaaaaaaaaaa 3-5 Diagonale di Faure da seconda linea. Occasione gettata dai polacchi 2-5 Sbaglia anche Faure, fuori da seconda linea. Rottura prolungata per Trento 2-4 Diagonale di Gomulka da zona 2 2-3 Vincente Faure da zona 2. Passa solo lui adesso. 1-3 Vincente Gomulka da zona 2 1-2 Mano out Faure da zona 2 0-2 Primo tempo Semenyuk 0-1 Muro di Semenyuk 21-25 Out il servizio di Garcia.
