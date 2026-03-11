LIVE Trento-PGE Varsavia 2-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | l’Itas spreca la prima possibilità 21-25 Arbitraggio indecoroso

In una partita di Champions League volley, Trento e PGE Varsavia si sono conclusi sul punteggio di 2-2, con l’Itas che ha sprecato la prima opportunità nel set decisivo, chiuso 21-25. L’arbitraggio è stato oggetto di critiche per aver mostrato decisioni ritenute indecorose. Durante la serata sono state aggiornate anche le partite di volley femminile tra Zeren Spor Ankara e Conegliano, con inizio alle 18.