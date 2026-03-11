LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 50 km all’arrivo Del Toro guadagna 1? allo sprint intermedio

Oggi la corsa Tirreno-Adriatico 2026 si svolge con una tappa che si avvicina alla conclusione, a circa 50 chilometri dall’arrivo. Durante la gara, il ciclista Del Toro ha ottenuto un vantaggio di un secondo allo sprint intermedio. La strada continua a salire, e i corridori sono impegnati in un tratto con pendenza di 39 gradi. La gara è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 15.21 Strada che continua a salire per i corridori, 39.7 kmh la media, finora, della corsa. 15.17 45 km al termine. 15.14 E' iniziata l'ascesa di Petrella Salto (7 km al 4% medio). 15.11 La strada torna a salire per il gruppo. 15.08 50 km al termine. 15.05 Foratura per Filippo Fiorelli (Team Visma Lease a Bike). 15.04 Milan aveva provato ad accelerare prima del traguardo intermedio, ma si era poi fermato ai -300 metri, da capire le motivazioni. 15.02 Van Poppel vince la volata davanti a Vendrame e Del Toro, il messicano ha ora 4? di vantaggio su Pellizzari.