LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 30 km all’arrivo attesa per la volata

Oggi si svolge la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con circa 30 chilometri al traguardo e la previsione di una volata finale. La corsa prosegue con oltre 300 metri di dislivello ancora da affrontare, mentre gli atleti si preparano all’ultima parte della gara. La diretta aggiorna gli appassionati sui momenti chiave di questa fase finale. La corsa è in pieno svolgimento e l’attenzione resta alta.

LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 15.43 Ancora più di 300 metri di dislivello da affrontare. 15.40 30 km al termine. 15.39 Temperatura di 12°C sul percorso. 15.36 Il più giovane in corsa è Mattia Stenico (Bardiani CSF 7 Saber), con 19 anni e 164 giorni. Negli ultimi 25 anni nessuno ha partecipato alla Tirreno-Adriatico con un età inferiore. 15.33 Era attesa pioggia dalle parti dell'arrivo, in questo momento però è solo nuvoloso. 15.30 Rimangono ancora una ventina di km di saliscendi, poi verso l'arrivo la strada tornerà pianeggiante, con solo l'ultimo km tra il 2-3 %. 15.27 40 km al termine.