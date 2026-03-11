LIVE Sinner-Fonseca 7-6 6-5 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il brasiliano serve per rimanere nel match

Al torneo di Indian Wells, Sinner conduce contro Fonseca con un punteggio di 7-6, 6-5. Attualmente, il brasiliano sta servendo per rimanere nel match, mentre la partita tra Paolini e Gibson è prevista non prima delle 21.00. La sfida tra Sinner e Fonseca si sta svolgendo in tempo reale, con aggiornamenti continui sulla situazione sul campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) 6-5 Game Sinner. Ottima seconda dell'altoatesino. Dopo il cambio di campo Fonseca servirà per la terza volta per rimanere in partita. 40-15 Splendido dritto inside in dell'italiano. 30-15 Servizio e dritto. Alè Jannik! 15-15 Gran punto del brasiliano, a segno con la combinazione palla cortavolèe. 15-0 Servizio e dritto dell'altoatesino. 5-5 Game Fonseca. Scappa via il dritto di Sinner, che torna ora alla battuta. 40-15 Di poco in corridoio la risposta di rovescio dell'azzurro. 30-15 Jannik interrompe la striscia negativa trovando il dritto incrociato vincente.