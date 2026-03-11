LIVE Sinner-Fonseca 7-6 5-4 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il brasiliano serve per rimanere nel match

Al torneo di Indian Wells, Sinner e Fonseca sono in campo con il punteggio di 7-6 5-4. Il brasiliano sta servendo per rimanere nel match, mentre nel frattempo si aggiorna la partita tra Paolini e Gibson, con il punteggio di 4-5. La diretta continua con i vari incontri in corso, senza ulteriori dettagli sulle azioni in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) 4-5 Controbreak Fonseca. Dritto debordante del sudamericano, che si è riacceso e dopo il cambio di campo servirà nuovamente per rimanere nel match. 0-40 Tre palle del controbreak Fonseca. E' largo il recupero con il rovescio in avanzamento dell'altoatesino. 0-30 Dritto incrociato a tutto braccio del brasiliano. 0-15 Scambio prolungato ad alta intensità chiuso dall'errore di dritto dell'italiano. 3-5 Game Fonseca. In corridoio il dritto di Sinner, che serve ora per il match. 40-15 Non passa il dritto difensivo dell'azzurro. 30-15 ACE del brasiliano.