LIVE Sinner-Fonseca 7-6 3-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | prime fasi del secondo set

Al torneo ATP di Indian Wells, nel secondo set tra Sinner e Fonseca, il punteggio è 7-6, 3-2 in favore di Sinner. Attualmente, si sta giocando la fase iniziale del set e si registra un punto 0-15, con Fonseca che ha colpito un dritto a campo aperto, il quale è stato deviato dal nastro. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

0-15 Il nastro trascina in corridoio il dritto a campo aperto di Fonseca. 3-2 Game Sinner. Scappa via il dritto difensivo di Fonseca. 40-30 Si ferma sul nastro il dritto di Jannik. 40-15 Servizio e dritto. 30-15 Gran passante di rovescio del brasiliano, che si carica. 30-0 Anche da sinistra.Siamo a quota 13. 15-0 ACE Sinner, che da destra ha messo il pilota automatico. 2-2 Game Fonseca. ACE. 40-0 Ottimo rovescio in uscita dal servizio del sudamericano. 30-0 Se ne va il dritto in chop difensivo dell'italiano. 15-0 Prima vincente del brasiliano. 2-1 Game Sinner.