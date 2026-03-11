LIVE Sinner-Fonseca 6-6 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | il tiebreak deciderà il primo set

Al momento, nel match tra Sinner e Fonseca all’ATP di Indian Wells 2026, il punteggio è di 6-6 e si aspetta il tiebreak per decidere il primo set. La partita è in corso e i giocatori si stanno sfidando punto dopo punto sul campo. Nel frattempo, si segnala anche l’incontro tra Paolini e Gibson, che si avvia verso la conclusione con il punteggio di 2-5 in favore di Gibson.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) 2-5 Fonseca. Errore gratuito pesantissimo di Sinner con il rovescio. 2-4 Fonseca. Gran punto del brasiliano, che spinge con il dritto inside in e chiude con l’inside out vincente. 2-3 Fonseca. Jannik perde il controllo del dritto. 2-2 Servizio, rovescio in avanzamento e comoda volèe per Fonseca. 2-1 Sinner. Non passa il rovescio incrociato del sudamericano. 1-1 Servizio vincente Sinner. 0-1 Fonseca. Prima esterna vincente del brasiliano. 6-6 Game Sinner. Dritto inside in e difficile smash a rimbalzo vincente di Jannik, si va al tiebreak1 40-15 Se ne va l’accelerazione con il dritto incrociato di Fonseca. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Fonseca 6-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo set Articoli correlati LIVE Sinner-Fonseca 5-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21. LIVE Sinner-Fonseca, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il primo atto di una nuova rivalitàCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Indian... Tutti gli aggiornamenti su LIVE Sinner Fonseca 6 6 ATP Indian... Temi più discussi: LIVE Sinner-Fonseca 1-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: l’azzurro annulla una palla break; Sinner-Fonseca, ottavi spettacolo: data, orario e dove vederla in tv; Dove vedere Sinner-Fonseca al Masters 1000 di Indian Wells in tv e streaming; Jannik Sinner a Indian Wells 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP. LIVE Sinner-Fonseca 6-6, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: il tiebreak deciderà il primo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-GIBSON (NON PRIMA DELLE 21.00) 30-40 Palla break Sinner. Se ne va il dritto in uscita ... oasport.it Sinner-Fonseca in diretta LIVE 5-5: ancora palla break per l’azzurro, equilibrio a Indian WellsSinner sfida Fonseca negli ottavi di finale degli Indian Wells Open: Jannik, secondo nel ranking mondiale, cerca il suo primo trofeo nel Master 1000 californiano ... fanpage.it Diretta Sinner-Fonseca oggi, Indian Wells. Risultato live x.com POR UN BOLETO A CUARTOS DE FINAL Se viene un partido explosivo entre Jannik Sinner (#2) y João Fonseca (#35) en los octavos de final del ATP Masters 1000 de Indian Wells. Será el primer enfrentamiento entre ambos jugadores. ¿Habrá u facebook